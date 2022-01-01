Елена Синица За сутки в регионе произошло 19 пожаров Есть погибшие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Пермском крае произошло 19 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, пять пожаров произошло на территории Перми, четыре — на территории Кунгурского муниципального округа, два — на территории Краснокамского городского округа, по одному пожару на территориях Осинского, Добрянского, Октябрьского, Березниковского, Лысьвенского, Горнозаводского городских округов, Гайнского и Пермского муниципальных округов.





«К сожалению, в результате пожаров имеются погибшие и травмированные», — добавили в ведомстве.





В основном, пожары произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования, из-за неосторожного обращения с огнём.

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