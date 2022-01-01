Максим Артамонов В Перми после 2025 года могут появиться автобусы «особо большой вместимости» Чиновники мэрии планируют запустить их на самых загруженных маршрутах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми рассматривает возможность запуска автобусов «особо большой вместимости» на наиболее загруженных городских маршрутах после 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на странице главы Перми.

Такой срок связан с циклом перезаключения контрактов с перевозчиками, в которые можно будет внести новые требования к автобусам.

Напомним, в начале ноября в Перми были определены победители торгов на пятилетнее обслуживание тринадцати автобусных маршрутов. Контракты заключены на пять лет. В них предусмотрены более жёсткие требования к автобусам — они должны быть не старше 2019 года выпуска, оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.