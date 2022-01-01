Елена Синица В Пермском крае сгорел пассажирский автобус Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Добрянском округе Пермского края на трассе сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает ВЕТТА.

По данным регионального МЧС, сигнал о возгорании поступил 16 ноября в 20:30. К месту происшествия выехали три человека личного состава и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет.





«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений МЧС России пожар удалось быстро ликвидировать», — отметили в ведомстве.

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