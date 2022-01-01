Елена Синица
В Пермском крае сгорел пассажирский автобус
Пострадавших нет
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В Добрянском округе Пермского края на трассе сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает ВЕТТА.
По данным регионального МЧС, сигнал о возгорании поступил 16 ноября в 20:30. К месту происшествия выехали три человека личного состава и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений МЧС России пожар удалось быстро ликвидировать», — отметили в ведомстве.
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