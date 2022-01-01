Максим Артамонов В Перми оппозиционного политика Константина Окунева оштрафовали на 150 тыс. рублей за «оскорбление президента» Это уже пятый штраф с конца февраля этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Константин Долгановский

По решению Дзержинского районного суда Перми оппозиционного политика Константина Окунева оштрафовали на 150 тыс. руб. Ранее полиция составила в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.1 КоАП — распространение в интернете информации, выражающей «неуважение к обществу, государству, государственным символам, Конституции России или органам власти».

На своей странице в социальных сетях и в telegram-канале Окунев сообщил, что обжалует это решение в суде вышестоящей инстанции.

Поводом для судебного разбирательства стал пост политика в соцсетях, размещённый 10 сентября и посвящённый выборам. В протоколе, который составила полиция, сообщалось, что «запись содержала высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств действующего президента РФ и его личности в целом».

Напомним, летом этого года Дзержинский райсуд Перми рассмотрел четыре административных дела в отношении Окунева, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию использования ВС России (два протокола) и использование фотографии с нацистской символикой. По всем эпизодам Окунев признан виновным и оштрафован в общей сложности на 118 тыс. руб. Все четыре решения были обжаловали в кассации. Заседаний по этим делам пока не было.

Кроме того, у Окунева три раза без объяснения причин блокировали страницу «ВКонтакте». В связи с этим он подал иск в Московский суд на Генпрокуратуру.

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