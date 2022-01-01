Максим Артамонов В Пермском крае 17 ноября ожидается гололёд МЧС рекомендует водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 17 ноября в отдельных районах Прикамья ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: изморозь, на дорогах гололедица.

На севере и востоке региона температура воздуха ночью прогнозируется от −21 до −16, на крайнем севере до −26, а днём местами по северу и востоку от −18 до −13.

В связи с этим ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также сохранять дистанцию. Пешеходам в ведомстве советуют соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части и быть внимательными и осторожными.

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