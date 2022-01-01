Максим Артамонов В Перми двух мужчин осудили на восемь лет строгого режима за организацию нарколаборатории в гараже Там хранилось более 37 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми осуждены двое мужчин, которые оборудовали нарколабораторию в гаражном боксе на ул. Янаульской. Оперативники УМВД России по Перми задержали их ещё в декабре прошлого года, а в ноябре этого года Орджоникидзевский райсуд приговорил мужчин к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает краевое МВД.

Как уточнили в ведомстве, для производства запрещённых веществ злоумышленники купили в сети прекурсоры, реактивы, необходимое оборудование и специализированную посуду. Вход в помещение они скрыли выдвижным стеллажом.

В ходе обыска полицейские изъяли около 800 г мефедрона, более 37 кг наркотического вещества на стадии приготовления, свыше 1,4 тонны прекурсоров. Также были обнаружены химические реагенты, электронные весы и черновые записи.

Мужчинам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Фигуранты уголовного дела заключили досудебное соглашение со следствием.

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