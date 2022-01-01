Максим Артамонов В Перми создан корреспондентский пункт право-консервативного издания «Царьград» Его возглавил пермский журналист Влад Павлов Поделиться Твитнуть

В Перми появился корреспондентский пункт федерального интернет-телеканала «Царьград ТВ».Пермским корпунктом будет руководить местный журналист и пиарщик Влад Павлов. Об этом сообщает «Коммерсантъ.Прикамье» со ссылкой на свой источник.

«Редакция будет состоять из нескольких человек. Работаем», — сообщил Павлов в комментарии «Новому компаньону», не уточнив иных подробностей.

Владислав Павлов несколько лет работал в медиахолдинге «Актив Медиа» (издания «В курсе.ру» и «Местное время»).

Телеканал «Царьград ТВ» появился 2015 году. Он был создан российским миллиардером, замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константином Малофеевым.

«Царьград» позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». Канал сотрудничает с российскими общественными, культурными и религиозными организациями, в частности с Русской православной церковью.

У канала есть также собственный интернет-портал, на котором уже ведется раздел с пермскими новостями. По данным Liveinternet, «Царьград ТВ» занимал 14 место среди российских изданий по количеству просмотров и уникальных посетителей.





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