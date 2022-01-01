Елена Синица
Жительнице Кунгура отказали в социальном пособии из-за её двойника в Томской области
Женщине отказали в назначении пособия на детей от 8 до 17 лет
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В Кунгуре местной жительнице отказали в назначении социального пособия из-за за её двойника в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Поясняется, что женщине отказали в назначении пособия на детей от 8 до 17 лет. В территориальном отделении Пенсионного фонда ей сообщили, что она не указала свой семейный статус, а также наличие в собственности автотранспортных средств.
Как выяснилось позже, в фонд поступила информация о полном двойнике женщины — об уроженке Томской области. В действительности жительница Кунгура имела сведения о семейном положении и имуществе.
По результатам рассмотрения внесенного прокурором руководителю Фонда представления права заявительницы восстановлены, ей назначено пособие с даты подачи заявления.
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