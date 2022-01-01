Максим Артамонов К 300-летию Перми создано приложение «Один день Ивана Семёнова» Пользователи смогут прогуляться с героем книги и посмотреть на исторические здания в дополненной реальности Поделиться Твитнуть

Фото: perm300official

Пермские разработчики из компании «Визионеро» создали приложение для смартфонов и планшетов «Один день Ивана Семёнова». Это пешеходный квест с дополненной реальностью по улицам Перми, созданный к 300-летию города.

В приложении можно послушать, как поёт герой книги Льва Давыдычева, поиграть с ним в городки и посмотреть, как выглядели исторические здания в городе. В режиме 360 можно увидеть приключения школьника и послушать диалоги из литературного произведения.

Путешествие объединяет в себе литературу — сценарий написали по книге Льва Давыдычева и кино — разработчики включили отсылки к фильму «Иван Семёнов. Школьный переполох», который вышел в прокат осенью этого года. Для приложения были нарисованы 3D-модели. В дополненной реальности виртуальные объекты проецируются на реальное окружение.

Приложение можно скачать для платформ iOS и Android.

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