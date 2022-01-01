В налоговых органах Прикамья 17 ноября пройдёт День открытых дверей Поделиться Твитнуть

В четверг, 17 ноября, с 9.00 до 20.00 в точках выдачи УЦ ФНС России - территориальных налоговых органах Пермского края состоится «День открытых дверей» для налогоплательщиков по информированию граждан о получении и использовании квалифицированной электронной подписи (КЭП). Об этом сообщает ВЕТТА.

Для получения КЭП необходимо иметь с собой документ, подтверждающий личность (паспорт); сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН); сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей электронной подписи.

С подробной информацией о квалифицированной электронной подписи можно ознакомиться в разделе «Удостоверяющий центр ФНС России» на сайте УФМС.

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