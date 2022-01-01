В Пермском крае растёт дефицит строителей и рабочих Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам октября 2022 года в Пермском крае сразу восемь профессиональных сфер испытывают ощутимый кадровый дефицит — на одну вакансию там приходится от 0,7 до 1,5 резюме. Об этом свидетельствуют результаты исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Наиболее выражена проблема нехватки кадров в сферах «Рабочий персонал» (0,7 резюме) и «Строительство, недвижимость» (0,8).

Далее идут «Банки, инвестиции, лизинг» (0,9), «Добыча сырья» (1,0), «Медицина, фармацевтика» (1,1), «Автомобильный бизнес» (1,3), «Продажи» (1,5), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (1,5).

В среднем по рынку сегодня на одну вакансию в Пермском крае приходится 4,4 активных резюме — по оценкам специалистов, это пониженный уровень конкуренции. Нормой считается 5-6 резюме на одно предложение.

Показательно, что на протяжении последних месяцев уровень конкуренции за рабочие места становится всё ниже: так, ещё в мае на вакансию приходилось 5,4 резюме.

Повышенный уровень конкуренции в регионе наблюдается в профессиональных сферах «Госслужба, НКО» (сразу 8,3 резюме на вакансию), «Юристы» (7,9), «Бухгалтерия» (6,2) и «Административный персонал» (6,2).

«Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей, — констатирует главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. — Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. С начала специальной военной операции произошёл небольшой скачок конкуренции, правда, ситуация быстро сгладилась. Рынок труда показывает удивительную стабильность в самые турбулентные времена. Я бы назвала его «соискательский рынок рабочих линейных синеворотничковых профессий». Именно эти роли сегодня наиболее востребованы у компаний из разных отраслей».

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