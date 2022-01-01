Максим Артамонов Бывший чиновник из администрации губернатора трудоустроился помощником митрополита Владимир Конев проработал в структуре краевой власти более 20 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская митрополия РПЦ

Экс-начальник отдела религиозных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края Владимир Конев перешёл на работу в Пермскую митрополию РПЦ, став помощником митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Он будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными объединениями. Об этом сообщается на сайте митрополии.

Накануне Конева наградили медалью святителя Стефана Великопермского I степени — он отмечал 70-летие со дня рождения.

Владимир Конев на протяжении 20 лет работал в структурах краевой власти. Один из самых значимых постов, которые занимал чиновник — должность начальника отдела религиозных отношений администрации губернатора Пермского края. В 2020 году он уволился из краевой администрации и работал в фонде «Белая гора».

На постах во властных структурах Конев неоднократно попадал в поле внимания СМИ, так как был участником многочисленных скандалов, связанных с Пермской государственной художественной галереей и зоопарком.

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