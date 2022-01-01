Естественная убыль населения Прикамья за девять месяцев года составила 8,9 тыс. человек Сохраняется высокая смертность людей трудоспособного возраста Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число родившихся уменьшилось на 6,3% , а количество умерших снизилось на 14,4%. Об этом сообщили в Пермьстате.

За три квартала текущего года общее число родившихся составило 17 616, число умерших — 26 582. Результатом развития текущих демографических процессов стала естественная убыль населения, она составила 8966 чел.

Наибольшую долю в структуре смертности населения Прикамья всё так же занимают болезни системы кровообращения (47,2%), на втором месте — новообразования (14,7%), на третьем — несчастные случаи, травмы и отравления (8,4%).

Сохраняется высокая смертность людей трудоспособного возраста. Среди всех умерших за январь-сентябрь текущего года их четверть, причем 78,5% из них — мужчины.

В Пермьстате также отметили, что по сравнению с предыдущим годом выросло число зарегистрированных браков (на 4,7%) и снизилось число разводов (на 1,8%).

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