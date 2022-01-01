Максим Артамонов В Чайковском произошёл пожар в производственном помещении завода По предварительным данным, пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: Подслушано Чайковский

Утром 15 ноября в Чайковском вспыхнул пожар в одном из зданий в центре города. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, которые опубликовали фотографии с места происшествия в сообществе «Подслушано Чайковский».

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что пожар случился на ул. Декабристов, где располагается производственное здание завода метизов. Сообщение о возгорании поступило в 7:47.

Предварительно, площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадавших нет.

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