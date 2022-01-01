Андрей Стрельцов «Парма» проиграла УНИКСу в Казани Пермские баскетболисты уступили сопернику с крупным счётом Поделиться Твитнуть

Второе подряд крупное поражение потерпела пермская «Парма» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В Казани игра против местного УНИКСа завершилась победой хозяев со счётом 93:74.

Ранее «Парма» также крупно днями ранее в Самаре.

У пермской команды в этом матче отличился Брайон Аллен, набравший 25 очков.

В следующем туре чемпионата Лиги ВТБ «Парма» сыграет на домашнем паркете с нижегородским «ПАРИ-НН». Встреча состоится 18 ноября.

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