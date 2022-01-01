Максим Артамонов В России запретят высаживать из поездов детей-безбилетников

Новый закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По инициативе Генпрокуратуры РФ Минтранс России утвердил новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Они устанавливают запрет на высаживание из поездов безбилетных пассажиров, которым ещё не исполнилось 16-ти лет.



В Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом теперь внесены соответствующие изменения.



Как пояснили в ведомстве, запрет на принудительную высадку отказавшихся от проезда пассажиров, не достигших 16-летия, уже установлен в ч. 2 ст. 20 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Однако на железнодорожном транспорте не были введены подобные ограничения - это «ставило под угрозу жизнь и здоровье детей».



В связи с этим Генпрокуратура внесла в Минтранс соответствующие предложения. Минтранс их принял, а затем издал приказ, где был прописан запрет на выдворение из поездов несовершеннолетних пассажиров без билетов, которые едут без сопровождения взрослых. Перевозчик обязан передавать такого пассажира полиции.



Запрет на высадку детей без билета из транспорта был поддержан в июне этого года депутатами Госдумы РФ.



В Перми в октябре 2020 года состоялось первое экспертное совещание по обеспечению безопасности школьников в общественном транспорте. Чиновники и депутаты разработали номинативно-правового акт, которые закрепляет правила поведения кондукторов с несовершеннолетними. Перевозчикам была выслана инструкция, согласно которой кондуктор не высаживает ребёнка из общественного транспорта при безбилетном проезде и сообщает о такой ситуации в департамент для сбора статистической информации.

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