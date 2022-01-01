Максим Артамонов В спецоперации РФ на Украине погиб выпускник пермского авиационного техникума Ему было всего 25 лет Поделиться Твитнуть

В возрасте 25 лет в специальной военной операции РФ на Украине погиб Евгений Голев. Об этом сообщается на официальной странице Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова в социальной сети «ВКонтакте», где учился Евгений.



В учебном заведении пояснили, что молодой человек обучался в техникуме с 2013 по 2015 годы. В феврале этого года он «ушёл на фронт по контракту». Служил в звании сержанта и погиб 2 ноября — при каких обстоятельствах, не сообщается.



Администрация техникума приносит искренние соболезнования родным и близким Евгения.



Прощание с Евгением состоялось 14 ноября у Дома Офицеров.



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