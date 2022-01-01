Елена Синица Пермь заняла первое место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта Город набрал 73 балла из 100 возможных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь заняла первое место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта. Об этом говорится в исследовании компании SIMETRA, связанной с транспортным моделированием.

Так, в рейтинге оценивалось 82 города, а также были дополнительно включены Москва и Санкт-Петербург, но вне общего зачёта — из-за существенных отличий этих мегаполисов от других российских городов.





При составлении рейтинга учитывались физическая и ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.





Так, первые два места с минимальным разрывом заняли Пермь (73 балла) и Новокузнецк (72,8 балла). По мнению экспертов, это города, которые провели комплексную реформу общественного транспорта в последние годы и способны утверждать, что их администрации на регулярной основе отслеживают и решают проблемы общественного транспорта.





Также в ТОП-10 вошли Екатеринбург (72,7 балла), Казань (69,2 балла), Ижевск (69 баллов), Нижний Новгород (65,8 балла), Новосибирск (65,4 балла), Самара (65,3 балла), Красноярск (65,1 балла) и Кемерово (65 баллов).

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