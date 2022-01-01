Максим Артамонов В Перми за месяц было составлено более 1,8 тыс. актов в отношении безбилетников Для этого контролёры проверили оплату проезда в транспорте 17 012 раз Поделиться Твитнуть

Чиновники департамента транспорта подвели итоги своей работы за октябрь. Результаты опубликованы в официальном telegram-канале дептранса и в соцсети «ВКонтакте».

Среди «важных событий» октября чиновники отметили продление автобусного маршрута №17 до площади Дружбы, монтаж первой «умной» остановки в городе возобновление работы трёх трамвайных маршрутов. Ещё одним «важным событием» в дептрансе считают то, что чиновники обсудили завершение транспортной реформы.



По результатам соблюдения регулярности расписания в лидерах оказались маршруты №№21, 27 и 35, а в аутсайдерах — №№17,18 и 22.



За октябрь контролёры проверили оплату проезда в общественном транспорте 17 012 раз. По итогам этих проверок было составлено 1867 актов в отношении нарушителей. Как пояснили «Новому компаньону» в дептрансе, «в дальнейшем эти акты проверяются, на основании них составляется протокол об административном правонарушении, после чего они передаются в административную комиссию для решения о вынесении штрафа».



За месяц было 16,4 оплаченных поездок. Из них 46% по банковским картам, 45% по транспортным картам и 9% наличными. Среди льготных проездных чаще всего горожане покупали безлимит на месяц (41,6 штук), а меньше всего безлимит на 15 дней (1,4 штук).



Среди самых востребованных проездных стал безлимит на месяц — его купили 9,5 тыс.пермяков, а самым непопулярным оказался безлимит на год — был продан всего 81 проездной.



Кроме того, чиновники отметили, что на сегодняшний день бескондукторная система оплаты проезда в Перми работает на 38 маршрутах (автобусов и трамваев).

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