Жители Пермского края стали чаще искать работу в IТ-сфере Соискатели хотят уберечься от санкционных рисков и мобилизации Поделиться Твитнуть

Активность соискателей работы в Пермском крае в октябре 2022 года превысила прошлогодние показатели на 18%. Об этом сообщает Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

При этом наиболее существенно количество активных резюме в регионе выросло в двух профессиональных сферах: «административный персонал» (+51% по сравнению с октябрем 2021 года) и «Информационные технологии, интернет, телеком» (+47%).

По мнению руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, рост интереса соискателей к сфере IT можно объяснить не столько привлекательными условиями работы в этой сфере (относительно высокая зарплата, возможность дистанционной занятости), сколько желанием специалистов найти компании, устойчивые к санкционным рискам и обещающие бронь от мобилизации.

Также в Прикамье заметно выросло количество соискателей в продажах (+28%), маркетинге, рекламе и PR (+27%), туризме (+19%) и строительстве (+17%).

Наиболее заметно количество резюме сократилось в сферах «Консультирование» (-93%), «Госслужба, НКО» (-91%), «Домашний персонал» (-88%), «Добыча сырья» (-78%) и «Банки, инвестиции» (-74%).

Отметим, что в топ-5 наиболее популярных профессиональных сфер у жителей региона входят «Продажи» (13% от общего количества резюме), «Административный персонал» (10%), «ИТ, интернет» и «Производство» (по 6%), «Транспорт, логистика» и «Бухгалтерия» (по 5%).

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