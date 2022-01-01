Андрей Стрельцов «Пермские медведи» уступили «СКА-Минск» Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандболисты «Пермских медведей» продолжают выступать в турнире SEHA Gazprom LEAGUE. В третьем туре подопечные Валентина Бузмакова принимали «СКА-Минск» из республики Беларусь.

Встреча завершилась со счётом 30:26 (16:15) в пользу гостей. Напомним, до этого пермский клуб уступил «медведям» из Чехова.

Ответную игру соперники проведут 9 декабря в Беларуси. В турнирной таблице группы минчане занимают второе место. Лидером являются «Чеховские медведи». Пермская команда на третьей позиции, а клуб из Гомеля идёт четвёртым.

​

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.