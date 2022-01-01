Андрей Стрельцов «Кама» не смогла взять реванш за поражение у «Университета» Пермская волейбольная команда уступила и во второй спаренной игре Поделиться Твитнуть

Игры шестого тура Чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» «Кама» провела на домашней площадке.

Соперником был сосед по турнирной таблице барнаульский «Университет». Встречи сложились неудачно для пермяков. Если в первой игре, проходившей в субботу, они уступили со счётом 2-3, то в воскресенье гости одолели их без особого труда — 3-0.

После этих неудач «Кама» оказалась на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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