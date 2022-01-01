Основатель «Тенториума» Раиль Хисматуллин покинул должность гендиректора группы предприятий Его место занял первый зам Сергей Семушкин Поделиться Твитнуть

Руслан Тимкин

В ООО «Тенториум», управляющем одноименной группой предприятий, сменился генеральный директор. Должность, которую ранее занимал основатель холдинга Раиль Хисматуллин, с 10 ноября перешла к Сергею Семушину — до этого он был первым замом генерального директора ГП. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Раиль Хисматуллин руководил ООО с 2003 года. А Группу предприятий «Тенториум» он основал в 1988 году.

«Тенториум» занимается производством различных товаров из продуктов пчеловодства. Также в структуре холдинга есть завод безалкогольных напитков и курорт.

Выручка ООО «Тенториум» за 2021 год составил 784,3 млн руб., чистая прибыль — 48,7 млн руб.

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