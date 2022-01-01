Бывший директор пермского научного центра УрО РАН возглавил правление ассоциации выпускников ПНИПУ Поделиться Твитнуть

Александр Барях

Константин Долгановский

Профессор кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» ПНИПУ и бывший директор Пермского научного центра УрО РАН Александр Барях возглавил правление ассоциации выпускников вуза. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».

Ранее правление ассоциации с 11 октября 2012 года возглавлял Александр Иноземцев — заместитель генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

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