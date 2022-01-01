В Прикамье установилось низкое атмосферное давление
Состояние метеозависимых людей может ухудшиться
Из-за циклона в Пермском крае установилось очень низкое атмосферное давление. Как сообщает ВЕТТА, утром 13 ноября в оно составляло 725 мм ртутного столба при норме 748 мм.
При этом, прогнозируют синоптики, в течение дня давление существенно не изменится.
Врачи рекомендуют метеозависимым людям следить за артериальным давлением и избегать чрезмерных физических нагрузок.
Ожидается, что на следующей неделе, с приходом морозной погоды, атмосферное давление начнёт расти и превысит норму.
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