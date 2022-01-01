Стоимость патента на работу для иностранцев вырастет в Прикамье до 4,7 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Правительство Пермского края внесло на рассмотрение Законодательного собрания проект закона о повышении стоимости патента для иностранцев в 2023 году. Информация об этом появилась за сайте краевого парламента.

Сейчас патент стоит 4,1 тыс. руб., предлагается поднять цену до 4,7 тыс. В результате доходы краевого бюджета, по оценке авторов законопроекта, вырастут на 103 млн руб.

В 2023 году власти Прикамья планируют реализовать патентов на 596 млн руб.

Патент — документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных федеральным законом, на временное осуществление на территории субъекта РФ трудовой деятельности. Патент выдается иностранному гражданину на срок до 12 месяцев.

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