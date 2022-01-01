В Пермском крае в воскресенье ожидается мокрый снег и гололёд Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По сообщению синоптиков Пермского ЦГМС, в Прикамье в воскресенье 13 ноября аномальное потепление закончится, ближе к вечеру начнётся интенсивное понижение температуры.

Если днём воздух в отдельных районах ещё прогреется до +4 градусов, то к ночи столбики термометров опустятся до отметок ниже ноля. А осадки в виде дождя перейдут в мокрый снег, в отдельных районах вероятно отложение мокрого снега и гололёд.

Ветер сначала будет южный, юго-восточный 6-11 м/с, но днём сменится на северо-восточный 8—13 м/с.





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