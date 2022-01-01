Андрей Стрельцов
Волейболисты «Камы» уступили барнаульскому «Университету»
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В субботу в СК имени Сухарева прошёл матч чемпионата страны среди команд Высшей Лиги «А» между пермской «Камой» и ВК « Университет» из Челябинска.
Гости первыми захватили инициативу и выиграли первые две партии. Пермякам удалось собраться и сделать счет ничейным. Но в дополнительной партии сил у хозяев не хватило. Окончательный счёт поединка 3:2 в пользу сибиряков.
13 ноября клубы проведут ответный матч.
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