Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» уступили барнаульскому «Университету» Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В субботу в СК имени Сухарева прошёл матч чемпионата страны среди команд Высшей Лиги «А» между пермской «Камой» и ВК « Университет» из Челябинска.

Гости первыми захватили инициативу и выиграли первые две партии. Пермякам удалось собраться и сделать счет ничейным. Но в дополнительной партии сил у хозяев не хватило. Окончательный​ счёт ​ поединка 3:2 в пользу сибиряков.

13 ноября клубы проведут ответный матч. ​

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