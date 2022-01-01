Народный фронт помог 58 ошибочно мобилизованным жителям Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском отделении Общероссийского народного фронта заявили, что оказали помощь 58 ошибочно мобилизованным жителям Прикамья и их семьям. Всего же в ОНФ получили от пермяков более 2 тыс. обращений, касающихся частичной мобилизации.

Сотрудники специального центра, организованного Народным фронтом, также провели более 1,5 тыс. консультаций.

В ОНФ также обращаются по вопросам социальных выплат и оформления нужных документов.

Ранее в ОНФ сообщали об оказании помощи 34 мобилизованным по ошибке жителей Прикамья.





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