Полномочия по уничтожению борщевика в Прикамье переданы краевому минагро Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края наделили полномочиями по предотвращению распространения и уничтожению борщевика в регионе, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, это решение — «шаг к реализации системных планов властей по уничтожению борщевика, представляющего большую опасность для здоровья и жизней людей».

По его словам, ежегодные субсидии муниципалитетам на борьбу с сорняком оказались недостаточно эффективными из-за несвоевременности конкурсных процедур, и потому что часть земель на территориях находятся в том числе в краевой и федеральной собственности. Поэтому было принято решение подойти к проблеме «более комплексно».

В регионе будет определен единый орган — ГКУ «Центр развития агробизнеса», которому теперь будут перечислять средства, ранее направляемые в территории, и который наладит работу по устранению борщевика в крае. Минагро Прикамья будет координировать процесс.

В регионе в настоящее время борщевиком засорено порядка 70 тыс. гектаров земли.

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