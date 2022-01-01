Скончался старший врач Пермской станции скорой помощи Сергею Короткову было 68 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Коротков

В пятницу 11 ноября на 69 году жизни скончался старший врач Пермской станции скорой медицинской помощи Сергей Коротков. В последние время он боролся с тяжёлой болезнью.

Сергей Кротков работал на станции с 1975 года. Еще студентом устроился на скорую помощь санитаром, потом стал медбратом выездной бригады, позднее врачом анестезиологом-реаниматологом. С 2012 года был назначен старшим врачом станции и только в апреле 2022 года он ушёл с работы по состоянию здоровья.

«Мы потеряли прекрасного врача, любимого друга, коллегу, интеллигентного и чуткого человека», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте Пермской станции скорой медицинской помощи.

Прощание состоится 14 ноября в 12 часов в прощальном зале Пермской краевой клинической больницы.

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