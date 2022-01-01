День 11 ноября в Пермском крае стал аномально тёплым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае пятница 11 ноября стал аномально тёплым днём. Максимальная температура воздуха в Перми достигла +7,4˚, по краю теплее всего было в Кудымкаре до +7,7˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Среднесуточная температура превысила норму почти на 10˚. Снежный покров растаял почти на всей территории края, кроме осевой части Урала. Кстати, день выдался дождливым в Губахе, где выпало 8 мм осадков, а в Перми — всего 1 мм.

Между тем основной вынос тепла с Западной Европы еще только начинается. Но через Урал он пройдёт в основном по южной его части.

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