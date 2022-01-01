«Парма» крупно уступила баскетболистам «Самары» Разница в счёте составила 17 очков Поделиться Твитнуть

Очередной мачт в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб провёл на выезде в Самаре. ​ Поединок завершился победой хозяев площадки со счётом 80:63.

В составе «Пармы» самым результативным игроком с 18 очками стал Брайон Аллен. Ещё один игрок пермской команды Джоэл Джеймс набрал 14 очков и сделал 10 подборов.

Пока в Лиге ВТБ у «Пармы» четыре победы в​ девяти играх. Следующую встречу подопечные Евгения Пашутина проведут 14 ноября в Казани против БК УНИКС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.