Максим Артамонов

Каждый шестой пермяк мечтает отдыхать на Новый год больше

SuperJob опубликовал данные опроса по поводу оптимальной продолжительности новогодних каникул

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Новый год -пегас

  Константин Долгановский

Четверо из десяти горожан считают оптимальными утверждённые правительством на 2023 год 9-дневные каникулы в Новый год. При этом, по мнению одного из трёх жителей Перми, отдыхать на новогодние каникулы нужно меньше, а один из шести пермяков считает, что больше. Такие данные получили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, которые провели опрос экономически активного населения Перми.

Опрос проводился с 3 по 8 ноября. Респондентам задавали вопрос о том, какую продолжительность новогодних каникул горожане считают оптимальной.

Отдыхать на Новый год от одного до трёх дней хотели бы 12% респондентов. Новогодние каникулы от четырёх до шести дней посчитали оптимальными 14% опрошенных. А вот 7% пермяков идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали семь-восемь дней отдыха.

Утверждённые властями 9-дневные каникулы устраивают 40% горожан. Отдыхать больше установленного хотели бы 16% опрошенных: 9% — 10-13 дней, 7% — две недели. А 6% опрошенных утверждали, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Отношение к длинным новогодним каникулам у женщин и мужчин оказалось разным. Так, женщин чаще мужчин устраивают 9-дневные каникулы: 41% против 30% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год 2 недели (12% против 5%).

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