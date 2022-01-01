Максим Артамонов Каждый шестой пермяк мечтает отдыхать на Новый год больше SuperJob опубликовал данные опроса по поводу оптимальной продолжительности новогодних каникул Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четверо из десяти горожан считают оптимальными утверждённые правительством на 2023 год 9-дневные каникулы в Новый год. При этом, по мнению одного из трёх жителей Перми, отдыхать на новогодние каникулы нужно меньше, а один из шести пермяков считает, что больше. Такие данные получили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, которые провели опрос экономически активного населения Перми.

Опрос проводился с 3 по 8 ноября. Респондентам задавали вопрос о том, какую продолжительность новогодних каникул горожане считают оптимальной.

Отдыхать на Новый год от одного до трёх дней хотели бы 12% респондентов. Новогодние каникулы от четырёх до шести дней посчитали оптимальными 14% опрошенных. А вот 7% пермяков идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали семь-восемь дней отдыха.

Утверждённые властями 9-дневные каникулы устраивают 40% горожан. Отдыхать больше установленного хотели бы 16% опрошенных: 9% — 10-13 дней, 7% — две недели. А 6% опрошенных утверждали, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Отношение к длинным новогодним каникулам у женщин и мужчин оказалось разным. Так, женщин чаще мужчин устраивают 9-дневные каникулы: 41% против 30% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год 2 недели (12% против 5%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.