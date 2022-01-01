Максим Артамонов В Прикамье с ноября начал распространяться грипп В этом году вирус стал циркулировать раньше обычного Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае с начала ноября начали циркулировать вирусы гриппа. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета профессор Ирина Фельдблюм.



Эпидемиолог пояснила, что циркулирует вирус Н1N1, он характеризуется тяжёлым течением болезни.



«Грипп в этом году пришёл к нам в начале ноября. Это раньше обычного, и это неблагоприятный признак. Циркулирует вирус Н1N1, а эта инфекция характеризуется тяжёлым клиническим течением болезни», — пояснила Фельдбюм.



Она также отметила, что во время пандемии коронавируса шла борьба между вирусами SARS-CoV-2 и высокопатогенным вирусом гриппа. Сейчас циркулирует менее патогенный «омикрон», поэтому вирус гриппа более активен.





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