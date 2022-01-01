Пермяки отправили 3,5 т медикаментов в Мариуполь В составе гуманитарного груза — 27 печей и тепловизор для батальона «Молот» Поделиться Твитнуть

В пятницу, 11 ноября, из Перми отправлен очередной гуманитарный груз в ЛДНР и в зону специальной военной операции.

В составе груза — 3,5 т медицинских препаратов, аптечек, средств гигиены для больницы интенсивного лечения в Мариуполе. Их собрали пермские педагоги, школьники и волонтёры.

Кроме того, в зону СВО для добровольческого танкового батальона «Молот» отправлено 27 печей и тепловизор. Средства на их приобретение собрал городской фонд «Пермь-300».

«Несмотря на то, что он был создан для реализации партнёрских программ по благоустройству города к юбилею, учредители фонда не могли остаться в стороне и включились в общую работу, — написал в тг-канале глава Перми Алексей Дёмкин. — Сейчас в регионе запущен проект «Помощь здесь. Пермский край», поддержанный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Мы присоединяемся к нему, ведь важен вклад каждого в общее дело».

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