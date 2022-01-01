Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 11 по 13 ноября
11 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт Надежды Кучер Rachmaninov. Romances (12+). Прозвучат избранные романсы Сергея Рахманинова, за роялем – один из лучших концертмейстеров России, доцент Санкт-Петербургской консерватории Дмитрий Павлий.
11 и 12 ноября в 20:00 в театре «Сцена-Молот» продолжится премьерная серия спектакля по пьесе Павла Пряжко «Урожай» (18+). Перед героями стоит, казалось бы, простая задача – собрать урожай в саду. На ветвях – яблоки, на земле – ящики. Однако за преувеличенно «обычным» сюжетом прячется метафоричный, притчевый подтекст, где бытовые проблемы видятся, скорее, проблемами бытийными, а четверо беспомощных неумех – типичными представителями человечества.
С 11
по 18 ноября в Перми пройдёт VIII
архивный просветительский фестиваль «АрхиFest 2022» (18+). Первым событием станет презентация фотоальбома
«Дивная память о былом. Фотографии из личных фондов Государственного архива
Пермского края», которая пройдёт 11 ноября в 15:00 в художественной галерее
«Пермский период». Подробное расписание событий фестиваля на сайте Государственного
архива Пермского края.
11
ноября с 16:30 до 21:00 и 12 и 13 ноября с 12:00 до 18:00 в музее
современного искусства PERMM пройдёт вторая арт-резиденция проекта
«Придумай Пермь» (0+). Тема – «Лаборатория
эмоций». Каждому участнику предстоит придумать и создать свой костюм-куб,
внутри которого будут запечатлены личные истории и чувства, связанные с
городом. Публичная презентация итогов
арт-резиденции состоится 13 ноября в 17:00.
12
ноября с 10:00 в студенческом дворце культуры ПГНИУ пройдёт Фестиваль научной фантастики-2022 (0+). В программе: химические
опыты, зоны с разработкой идей,
голограммы, ретро-игры, площадка VR, электронная музыка и многое другое.
Подробная афиша фестиваля в группе ВКонтакте.
12 ноября
с 12:00 в Доме ремёсел деревни Чинагорт Юсьвинского района (ул. Центральная, 108) пройдёт праздник
возрождения ремесла «Бойкая набойка» (0+). В программе: обзорная экскурсия по
селу Архангельское и арт-объектам, конкурс профмастерства, мастер-классы,
выставка головных уборов «Баба юр» и многое другое.
12
ноября в 22:00 на сайте Opera Vision стартует трансляция оперы Мисси Маццоли и Ройса
Ваврека The Listeners
(16+) из Норвежской национальной оперы в Осло в рамках фестиваля
современной музыки Ultima.
12 и
13 ноября в 13:30 в Пермском театре кукол – спектакль-концерт из ярких эпизодов из спектаклей актуального
репертуара «Приключения Алисы в Закулисье» (6+, от 8 лет), приуроченный к
85-летию театра. Зрителей ждут песни, танцы, шутки и чудеса кукловождения.
13 ноября в 06:00 на сайте
Medici.TV стартует
трансляция: Вагнер,
Майкл Доэрти, Барбер и Дебюсси (16+), Национальный симфонический оркестр
(США), дирижирует Джанандреа Нозеда. Скрипачка – Энн Акико Мейерс.
13
ноября в 15:00 и 18:00 TheatreHD и кинотеатр
«Кристалл IMAX» приглашают на «Золотую маску в кино». Зрителей ждёт
спектакль по пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и любовь» (12+) в постановке
Малого драматического театра – Театра Европы. Главные роли исполняют Данила
Козловский, Елизавета Боярская и Ксения Раппопорт.
13 ноября в 18:00 в
частной филармонии «Триумф» камерный оркестр «Орфей» исполнит «Шедевры
немецкого барокко» (6+). В программе – произведения И.С. Баха, Г.Ф. Телемана,
Ф.Э. Баха. Солисты – Андрей Коломийцев, клавесин (Санкт-Петербург), Даниил
Гладких, Павла Шилова. Дирижёр – Евгений Кириллов (Астрахань).
15 ноября с 12:00 до 18:00 в Доме Мешкова отметят День
рождения Пермского краеведческого музея (0+). В 12:00 начнётся экскурсия «Дом
Мешкова: тайны особняка и его владельца» (12+). Участники узнают непростую
историю особняка на набережной: от пожара и запустения – к восстановлению новым
хозяином по одному из первых архитектурных проектов Александра Турчевича.
Научный сотрудник музея Лидия Цвирко представит внутреннее устройство дома,
реконструированное на основе писем Николая Васильевича Мешкова, поведает
малоизвестные факты о семейной жизни финансового короля Урала, судьбе дома и
его владельца после революции. Экскурсионный маршрут охватит внешнее и
внутреннее пространство особняка. Для участия в экскурсии нужна предварительная
регистрация по тел.: +7 (342) 257-18-06, 257-18-08 или приобретение билета на
сайте.
В 14:00 хранитель отдела фондов Наталья Краснослободская
расскажет об истории музыкальных механизмов XIX-XX вв. (12+). Гости музея
услышат, как звучат симфонион и музыкальные шкатулки.
В 16:00 пройдёт презентация виртуальной экскурсии по
Егошихинскому медеплавильному заводу, от постройки которого Пермь ведёт свою
историю (12+). Одно из крупнейших предприятий цветной металлургии своего
времени просуществовало с 1723 по 1788 год, поставляя ежегодно тысячи пудов
меди, в том числе и на монетное дело. К сожалению, от завода не сохранилось ни
одной постройки, даже плотины пруда. Виртуальная экскурсия позволит посетителю
музея погрузиться в далёкое прошлое и «пройти» по территории завода: «посетить»
плотину и познакомиться с её конструкцией, «зайти» в производственные помещения
и посмотреть действие механизмов, приводимых в движение водяным колесом,
узнать, какие операции там производились, заглянуть на склады и т.д.
До 10 декабря в киноцентре «Премьер» работает выставка
«Города» (6+) художницы Елены Кутузовой, которая работает в технике
двухслойной живописи. Это выставка о хрупкости мира и силе консолидации. Первый
слой картин – видимый при обычном освещении, второй слой – прозрачный с
добавлением люминофоров, которые видны только при ультрафиолетовом освещении.
Баварская опера опубликовала на YouTube запись премьеры
Cosi Fan Tutte (16+) Моцарта
в постановке Бенедикта Эндрюса и Владимира Юровского.
OperaVision
опубликовал на YouTube запись премьеры «Орфея» (16+) Монтеверди
Opera North. В этой версии оперы «индийская классическая культура встречается с
западной музыкой». Барочные инструменты прозвучат в сопровождении ситара, таблы
и сантура.
Московская филармония опубликовала на YouTube запись
оперы «Дидона и Эней»
(16+) Пёрселла. Ансамбль Questa Musica, дирижёр – Филипп Чижевский. Солисты
– Дарья Телятникова, Сергей Годин и др.
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