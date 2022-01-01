Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 11 по 13 ноября Поделиться Твитнуть

11 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт Надежды Кучер Rachmaninov. Romances (12+). Прозвучат избранные романсы Сергея Рахманинова, за роялем – один из лучших концертмейстеров России, доцент Санкт-Петербургской консерватории Дмитрий Павлий.

фото: пресс-служба филармонии Триумф

11 и 12 ноября в 20:00 в театре «Сцена-Молот» продолжится премьерная серия спектакля по пьесе Павла Пряжко «Урожай» (18+). Перед героями стоит, казалось бы, простая задача – собрать урожай в саду. На ветвях – яблоки, на земле – ящики. Однако за преувеличенно «обычным» сюжетом прячется метафоричный, притчевый подтекст, где бытовые проблемы видятся, скорее, проблемами бытийными, а четверо беспомощных неумех – типичными представителями человечества.

С 11 по 18 ноября в Перми пройдёт VIII архивный просветительский фестиваль «АрхиFest 2022» (18+). Первым событием станет презентация фотоальбома «Дивная память о былом. Фотографии из личных фондов Государственного архива Пермского края», которая пройдёт 11 ноября в 15:00 в художественной галерее «Пермский период». Подробное расписание событий фестиваля на сайте Государственного архива Пермского края.

11 ноября с 16:30 до 21:00 и 12 и 13 ноября с 12:00 до 18:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт вторая арт-резиденция проекта «Придумай Пермь» (0+). Тема – «Лаборатория эмоций». Каждому участнику предстоит придумать и создать свой костюм-куб, внутри которого будут запечатлены личные истории и чувства, связанные с городом. Публичная презентация итогов арт-резиденции состоится 13 ноября в 17:00.

12 ноября с 10:00 в студенческом дворце культуры ПГНИУ пройдёт Фестиваль научной фантастики-2022 (0+). В программе: химические опыты, зоны с разработкой идей, голограммы, ретро-игры, площадка VR, электронная музыка и многое другое. Подробная афиша фестиваля в группе ВКонтакте.

12 ноября с 12:00 в Доме ремёсел деревни Чинагорт Юсьвинского района (ул. Центральная, 108) пройдёт праздник возрождения ремесла «Бойкая набойка» (0+). В программе: обзорная экскурсия по селу Архангельское и арт-объектам, конкурс профмастерства, мастер-классы, выставка головных уборов «Баба юр» и многое другое.

12 ноября в 22:00 на сайте Opera Vision стартует трансляция оперы Мисси Маццоли и Ройса Ваврека The Listeners (16+) из Норвежской национальной оперы в Осло в рамках фестиваля современной музыки Ultima.

12 и 13 ноября в 13:30 в Пермском театре кукол – спектакль-концерт из ярких эпизодов из спектаклей актуального репертуара «Приключения Алисы в Закулисье» (6+, от 8 лет), приуроченный к 85-летию театра. Зрителей ждут песни, танцы, шутки и чудеса кукловождения.

13 ноября в 06:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция: Вагнер, Майкл Доэрти, Барбер и Дебюсси (16+), Национальный симфонический оркестр (США), дирижирует Джанандреа Нозеда. Скрипачка – Энн Акико Мейерс.

13 ноября в 15:00 и 18:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Золотую маску в кино». Зрителей ждёт спектакль по пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и любовь» (12+) в постановке Малого драматического театра – Театра Европы. Главные роли исполняют Данила Козловский, Елизавета Боярская и Ксения Раппопорт.

13 ноября в 18:00 в частной филармонии «Триумф» камерный оркестр «Орфей» исполнит «Шедевры немецкого барокко» (6+). В программе – произведения И.С. Баха, Г.Ф. Телемана, Ф.Э. Баха. Солисты – Андрей Коломийцев, клавесин (Санкт-Петербург), Даниил Гладких, Павла Шилова. Дирижёр – Евгений Кириллов (Астрахань).

15 ноября с 12:00 до 18:00 в Доме Мешкова отметят День рождения Пермского краеведческого музея (0+). В 12:00 начнётся экскурсия «Дом Мешкова: тайны особняка и его владельца» (12+). Участники узнают непростую историю особняка на набережной: от пожара и запустения – к восстановлению новым хозяином по одному из первых архитектурных проектов Александра Турчевича. Научный сотрудник музея Лидия Цвирко представит внутреннее устройство дома, реконструированное на основе писем Николая Васильевича Мешкова, поведает малоизвестные факты о семейной жизни финансового короля Урала, судьбе дома и его владельца после революции. Экскурсионный маршрут охватит внешнее и внутреннее пространство особняка. Для участия в экскурсии нужна предварительная регистрация по тел.: +7 (342) 257-18-06, 257-18-08 или приобретение билета на сайте.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

В 14:00 хранитель отдела фондов Наталья Краснослободская расскажет об истории музыкальных механизмов XIX-XX вв. (12+). Гости музея услышат, как звучат симфонион и музыкальные шкатулки.

В 16:00 пройдёт презентация виртуальной экскурсии по Егошихинскому медеплавильному заводу, от постройки которого Пермь ведёт свою историю (12+). Одно из крупнейших предприятий цветной металлургии своего времени просуществовало с 1723 по 1788 год, поставляя ежегодно тысячи пудов меди, в том числе и на монетное дело. К сожалению, от завода не сохранилось ни одной постройки, даже плотины пруда. Виртуальная экскурсия позволит посетителю музея погрузиться в далёкое прошлое и «пройти» по территории завода: «посетить» плотину и познакомиться с её конструкцией, «зайти» в производственные помещения и посмотреть действие механизмов, приводимых в движение водяным колесом, узнать, какие операции там производились, заглянуть на склады и т.д.

До 10 декабря в киноцентре «Премьер» работает выставка «Города» (6+) художницы Елены Кутузовой, которая работает в технике двухслойной живописи. Это выставка о хрупкости мира и силе консолидации. Первый слой картин – видимый при обычном освещении, второй слой – прозрачный с добавлением люминофоров, которые видны только при ультрафиолетовом освещении.

фото: пресс-служба киноцентра "Премьер"

Баварская опера опубликовала на YouTube запись премьеры Cosi Fan Tutte (16+) Моцарта в постановке Бенедикта Эндрюса и Владимира Юровского.

OperaVision опубликовал на YouTube запись премьеры «Орфея» (16+) Монтеверди Opera North. В этой версии оперы «индийская классическая культура встречается с западной музыкой». Барочные инструменты прозвучат в сопровождении ситара, таблы и сантура.

Московская филармония опубликовала на YouTube запись оперы «Дидона и Эней» (16+) Пёрселла. Ансамбль Questa Musica, дирижёр – Филипп Чижевский. Солисты – Дарья Телятникова, Сергей Годин и др.

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