Максим Артамонов В Перми начался суд над местным жителем, который убил и расчленил подругу Останки тела были обнаружены в подвале дома Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Индустриальном райсуде Перми началось слушание уголовного дела в отношении 44-летнего пермяка, которого обвиняют в убийстве подруги. Фрагменты её тела были обнаружены спустя несколько месяцев после убийства в подвале жилого дома по ул. Одоевского. Об этом сообщает «Рифей».

Как выяснилось в ходе следствия, убийство было совершено ещё в начале года. Останки обнаружили рабочие, которые делали ремонт в подвале дома.

Мужчина, снимавший у пенсионера комнату, поругался с подругой и несколько раз ударил её по голове. Женщина упала на пол и умерла, а он решил избавиться от трупа. Для этого он занёс его в ванную и расчленил. Затем в пакете опустил в погреб той же квартиры. Из этой же квартиры был выход в подвальное помещение, там он и оставил пакет.

На допросе подсудимый сказал, что расправился с подругой из-за того, что она якобы не приготовила ему обещанный ужин и злоупотребляла спиртным. По данным правоохранителей, ранее этот мужчина уже отбывал наказание за убийство женщины.

Сейчас семья погибшей намерена требовать возмещение морального вреда.

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