Максим Артамонов В парке Нытвы цементовоз упал в амфитеатр Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Администрация Нытвенского городского округа

В парке ЦКиД в Нытве Пермского края, где сейчас проходит реконструкция, цементовоз упал в амфитеатр. Грузовик перевернулся и цемент вылился наружу. О происшествии сообщили пользователи соцсетей, факт ЧП подтвердили в администрации Нытвенского городского округа.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 10 ноября на верхней площадке парка культуры и отдыха. Водитель от госпитализации отказался, сейчас проводится проверка.

«Причинённый муниципальному имуществу ущерб будет возмещаться виновным лицом после его установления», — рассказали в местной администрации.

Полиция зарегистрировала факт происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.