Профильный комитет гордумы рекомендовал принять бюджет Перми в первом чтении Наибольший объём средств планируется потратить на образование Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Комитет Пермской городской думы по бюджету и налогам, рассмотрев проект бюджета Перми на 2023-2025 годы, рекомендовал принять документ в первом чтении.

В 2023 году доходы бюджета запланированы в объёме 47,7 млрд руб., расходы 50,2 млрд руб., в 2024 году — 44 и 43,5 млрд руб. соответственно, в 2025-м — 44,8 и 44,2 млрд руб. соответственно.

В проекте бюджета учтены замена транспортного налога, индексация публичных нормативных обязательств с 1 января 2023 года на 6,1%, увеличение количества получателей услуг начального, основного, среднего общего образования на 4 648 человек.

Наибольший объём средств планируется потратить на образование — 20 млрд руб., дорожное хозяйство и транспорт — почти 13 млрд руб., ЖКХ и благоустройство — 9 млрд руб.

Объем бюджетных инвестиций в 2023 году составит 6,8 млрд. руб. Расходы на благоустройство города к 300-летию запланированы в объёме 5,2 млрд. руб.

Средства пойдут на завершение работ по комплексному благоустройству улиц Ленина, Сибирской и Петропавловской, ремонт фасадов многоквартирных домов, благоустройство общественных территорий и на реализацию проекта «Зеленое кольцо».









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