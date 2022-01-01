В Перми появился первый дилер электромобилей Электрокары появятся в продаже в декабре Поделиться Твитнуть

В Перми компания Verra получила дилерство китайского бренда Skywell, который до конца ноября выйдет на российский рынок со своим электрическим кроссовером, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее в Перми не было официальных дилеров, специализирующихся на электрокарах.

Открытие дилерского центра электрических автомобилей Skywell Verra запланировано в салоне по ул. Героев Хасана, 81а на декабрь.

Ожидается, что в продаже появится электрический кроссовер Skywell ET5 в двух комплектациях стоимостью 4,48 и 4,98 млн руб. соответственно. В 2023 году модельный ряд Skywell в РФ должны пополнить новый гибридный кроссовер HT-i и электрический фургон D11.

Для Verra Skywell стал второй китайской маркой в порт­феле. Летом компания оформила дилерство Exeed в Перми и Березниках.

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