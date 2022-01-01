Российский вице-премьер поручил пермякам готовиться к международному форуму Событие «Россия – спортивная держава» пройдёт осенью 2023 года Поделиться Твитнуть

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили подготовку к празднованию 300-летия Перми. По сообщению пресс-службы краевого правительства, во время встречи руководитель оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий обратил внимание главы Прикамья на Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который распоряжением президента РФ должен пройти в Перми в сентябре-октябре 2023 года.

«В юбилейный год Пермь также примет международный форум «Россия — спортивная держава». К его подготовке необходимо приступить уже сейчас. Кроме формирования проекта деловой программы стоит продумать комфортную и понятную логистику, в том числе для наших иностранных коллег из стран БРИКС и ШОС. В этой работе обязательно стоит учесть опыт других регионов, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Пристальное внимание прошу уделить культурной программе, чтобы гости смогли познакомиться с богатой историей и культурой края».

Дмитрий Махонин доложил Чернышенко о реализации инфраструктурных проектов, приуроченных к юбилею Перми. В частности, на строительстве нового здания Пермской государственной художественной галереи продолжается сборка каркаса здания, полностью завершить возведение шестиэтажной «коробки» галереи подрядчик обещает зимой. Срок окончания работ на объекте остаётся заявленный — конец 2023 года.

Еще один объект — краевая музыкальная школа. Строительно-монтажные работы здесь выполнены на 27%. На 40% построена и краевая инфекционная больница. Завершение строительства и школы и больницы — также конец 2023 года.

«Я благодарю руководство края за то, что несмотря на непростую экономическую ситуацию они сохраняют взятые на себя социальные обязательства. Темпы работ по возведению нужных жителям объектов остаются высокими. Прошу их поддерживать и дальше», — отметил Дмитрий Чернышенко.

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