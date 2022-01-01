Скончался бывший заместитель гендиректора Пермского порохового завода Алексею Романовичу было 70 лет Поделиться Твитнуть

Алексей Романович / фото: газета "Кировец"

Как сообщает корпоративная газета «Кировец», в Перми на 71 году жизни скончался бывший заместитель генерального директора Пермского порохового завода Алексей Романович.

Коллектив предприятия выражает соболезнования родным и близким покойного.

Алексей Романович родился в Перми в 1952 году. В 1978-ом окончил Пермский политехнический институт и устроился на завод им. С.М. Кирова мастером производственного участка. В 1986 году стал начальником производства, а в 1998 году — замглавного инженера. В 1992 году - коммерческим директором завода.

С 2006 по 2012 год Алексей Павлович занимал должность заместителя генерального директора по производству.

В 2002 году был награждён почётной грамотой Российского агентства по боеприпасам.

«Сочетание таланта руководителя, грамотности, принципиальности позволило Алексею Павловичу обрести авторитет не только среди коллег, но и на родственных предприятиях отрасли», — говорится в некрологе.

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