Пожарные спасли из горящего дома в Нытве четырёх человек Одного жильца спускали по автолестнице с пятого этажа Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В МЧС сообщили о ликвидации пожара, вспыхнувшего около двух часов дня 9 ноября в пятиэтажном жилом доме, на ул.Ленина в городе Нытва Пермского края.

К месту ЧП выехали 19 спасателей и шесть единиц техники. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит квартира на четвёртом этаже.

До приезда пожарных, самостоятельно эвакуировались 25 жильцов, однако четверым понадобилась помощь пожарных 84 пожарно-спасательной части.

Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств вывели по лестничному маршу трёх жильцов, еще один человек был спасён по автолестнице из окна пятого этажа.

В итоге погибших и пострадавших на пожаре нет.





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