Максим Артамонов Роспотребнадзор предупредил пермских предпринимателей о мошенниках Они представляются сотрудниками ведомства и просят перечислить деньги Поделиться Твитнуть

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обратилось к индивидуальным предпринимателям и юрлицам с сообщением о том, что в последнее время в адрес некоторых компаний вновь стали поступать телефонные звонки мошенников, которые от имени руководителя Управления под различными предлогами просили перечислить деньги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



«Сообщаем, что подобного рода сообщения должностными лицами Управления не производились и производиться не могли в силу их противозаконности», — отметили в пресс-службе ведомства.



В Роспотребнадзоре призвали предпринимателей не перечислять деньги на заявленный счёт, а обо всех подобных случаях — незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, чтобы идентифицировать авторов таких обращений.

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