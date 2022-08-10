Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фонд «Берегиня» издаст сказочную книгу для пациентов детского онкоцентра Поделиться Твитнуть

Фонд «Берегиня»

Фонд «Берегиня» планирует издать сказочную книгу, которая поможет маленьким пациентам с онкозаболеваниями понять свою болезнь и необходимость многочисленных процедур, через которые им приходится проходить.

«История одного блокнота» (0+, от 4 лет) — сказка в стихах, которую написала Анастасия Исхакова. Главный герой — маленький пациент больницы, который находит блокнот со сказочной историей о борьбе с невидимым врагом и о волшебстве, которое в этой борьбе помогает. Художник Александра Подушкина дополнила историю красочными картинками.

По мнению координаторов фонда «Берегиня», книга поможет пациентам онкоцентра задуматься о том, что они могут победить болезнь, и о том, что всё происходящее с ними — битва за здоровье, а значит, нужно побеждать страх.

Благотворительный фонд «Берегиня» с 2009 года поддерживает семьи онкобольных детей на протяжении всего цикла лечения — от поступления ребёнка в отделение до наступления ремиссии и весь период адаптации после лечения. Фонд помогает с оплатой лечения, устраивает досуг пациентов в отделении, сопровождает тех, кто прошёл терапию и отправился домой на восстановление.

За год в Пермском крае онкогематологический диагноз ставят примерно 120 детям, а в стационаре ежедневно находятся 60 детей. Фонд планирует дарить книгу каждому ребёнку, поступающему на лечение в Пермский детский онкоцентр, а лучше — каждому пациенту при постановке диагноза. Чтобы напечатать тираж для пациентов Пермского детского краевого онкоцентра на год, нужно собрать 120 тыс. руб.

Фонд «Берегиня» обращается за финансовой поддержкой для печати тиража книги. Уже собрано более 53 тыс. руб. из необходимой суммы. Пожертвования можно делать на страничке проекта на краудфандинговой платформе Planeta. «Берегиня» даёт возможность выбрать наиболее подходящую сумму и форму поддержки, причём в некоторых случаях жертвователь получает подарок: открытку, книжную закладку, сумку-шоппер, персональное стихотворение или даже персональную сказку.

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