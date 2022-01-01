Максим Артамонов В Перми в работе такси Uber и «Яндекс.Такси» произошёл сбой Горожане не могли заказать машину Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 9 ноября, в популярных приложениях «Яндекс.Такси» и Uber произошёл сбой. Пермяки не могли заказать машину через приложение и вызвать по телефонам.

В других сервисах тоже были проблемы. Например, в «Ситимобил» все автомобили оказались заняты.

Аналогичные проблемы с заказом такси сегодня наблюдаются в нескольких российских городах. Официальных комментариев от агрегаторов такси пока не поступало.

Подобный сбой в работе приложения «Яндекса» был в Перми в конце июня.

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