Максим Артамонов Со следующего учебного года в российские школы вернут занятия по начальной военной подготовке Федеральные требования по новому курсу в Пермский край пока не поступали Поделиться Твитнуть

ТАСС

В следующем учебном году в российских школах планируется снова ввести курс начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас курс готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдёт апробация, и школы со следующего года могут его использовать», — пояснил чиновник РИА Новости.

В Минпросвещения отметили, что занятия по начальной военной подготовке, которые появятся в российских школах, будут внеурочными.

Ранее идею о возвращении занятий по НВП в школы поддержало Минобороны и глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова. В Совфеде отметили, что их можно проводить в рамках изменения школьных программ, без изменения законодательства.

В Минобороны считают, что для такого курса нужно выделить 140 часов в течение последних двух лет обучения.

Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева поясняла, что организация обучения определяется инструкцией в объёме 35 часов в течение пяти дней, а в рамках школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ученики также проходят вопросы начальной военной подготовки.

Как рассказали «Новому компаньону» в министерстве образования Пермского края, федеральные требования по НВП пока в регион не поступали — они ещё в разработке.

В пресс-службе краевого минобра также отметили, что и сейчас старшеклассники посещают военные учебные сборы, в Пермском крае их организацией занимается центр «Авангард».

Уроки по начальной военной подготовке (НВП) в школах СССР были введены в 1967 году и оставались в школьной программе до 1990 года. Допризывная подготовка также осуществлялась на учебно-полевых сборах в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.

Уроки НВП на постсоветском пространстве до сих пор проводятся в школах Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и с 12 сентября 2014 года — Украины.

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