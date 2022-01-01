Максим Артамонов В национальном парке «Таганай» оштрафовали семерых туристов из Перми Они рубили деревья на дрова, жгли костёр и поругались с охраной Поделиться Твитнуть

Фото: Telegram-канал Таганай News

Семерых туристов из Перми, которые приехали в национальный парк «Таганай», оштрафовала администрация. Пермяки устроили стоянку в неположенном месте, нарубили дров, установили палатки и развели костёр. Об этом сообщает telegram-канал «Таганай News».

К туристам подошли сотрудники службы охраны «Таганая».

«При этом нарушители решили проявить характер — они общались на повышенных тонах и назывались вымышленными именами. А когда компанию провожали в приют, чтобы там продолжить беседу там, один из гостей попытался скрыться», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

В итоге на пермяков составили два протокола об административном правонарушении и наложили штраф в размере трёх тыс. руб. на каждого. «Избежать этих неприятностей было просто: дойти до «Гремучего ключа», который был не так уж далеко, и расположиться там», — пояснило руководство «Таганая».

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