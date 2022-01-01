Судебные приставы проведут в Перми приём по защите прав мобилизованных Он пройдёт 10 ноября Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В четверг, 10 ноября, с 10.00 до 18.00 в Главном управлении ФССП по Пермскому краю состоится День единого приёма граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также попавших под частичную мобилизацию граждан и их родственников.

Приём будут вести врио главного судебного пристава и его замы по адресу: Пермь, ул. Советской Армии, 28, а также начальники территориальных подразделений (адреса указаны в разделе «Контакты» официального сайта ведомства).

Предварительной записи на приём не требуется. Гражданам нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.





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